Stando a quanto riportato da ESPN, i Cavaliers hanno messo nel mirino Rajon Rondo - attualmente fuori a causa del contagio da Covid e in isolamento come previsto dal protocollo - come giocatore da raggiungere via trade per allungare la rotazione dopo l’infortunio che terrà fuori per il resto dell’anno l’ottimo Ricky Rubio visto sul parquet in questa prima metà di regular season. La parti sono a lavoro, con i Cavaliers che stanno cercando il modo di liberare un posto a roster per aggiungere Rondo: Cleveland potrebbe aggiungere un giocatore con contratto al minimo salariale nell’accordo, oppure tagliarne uno e completare lo scambio cedendo ai gialloviola una scelta al secondo giorno o del denaro. La squadra dell’Ohio infatti ha ancora a disposizione una trade exception che può eventualmente assorbire i 2.6 milioni di dollari previsti dal contratto di Rondo. Non c’è dunque da aspettarsi un grande arrivo in casa Lakers: scambiare un contratto al minimo salariale infatti permette di ricevere in cambio un giocatore non garantito che si può subito tagliare - liberando un posto nel roster per andare poi a caccia di un nuovo giocatore da aggiungere alla rotazione. Una delle chiavi con cui i Lakers sperano di ridare un po’ di energia a un gruppo in grossa difficoltà.