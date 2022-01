Per la terza volta in carriera Lance Stephenson tornerà a vestire la maglia degli Indiana Pacers, dove ha vissuto le annate più belle della sua carriera NBA. Per lui un contratto di 10 giorni per far fronte alle assenze dovute al Covid-19, lasciando gli Atlanta Hawks con cui non ha brillato

Certi amori non finiscono, direbbe qualcuno. Per la terza volta nella sua carriera, Lance Stephenson tornerà a vestire la maglia degli Indiana Pacers, che hanno intenzione di metterlo sotto contratto per 10 giorni per far fronte alle recenti assenze di Malcolm Brogdon, Chris Duarte e Jeremy Lamb finiti nel protocollo anti-Covid. A riportarlo è Scott Agness di Fieldhouse Files, uno dei giornalisti di riferimento per quanto riguarda i Pacers, sottolineando come Stephenson — uno dei giocatori preferiti dalla tifoseria dei Pacers — sia alla sua terza esperienza a Indianapolis, dopo quelle a inizio carriera (quattro anni tra il 2010 e il 2014, con il premio di giocatore più migliorato nella sua ultima stagione) e le sei partite disputate nel 2016-17 (7.2 punti, 4 rimbalzi e 4.2 assist di media in 22 minuti). Si conclude così la breve esperienza di Stephenson ad Atlanta, che pur avendo ancora tantissime assenze a cui far fronte hanno deciso di lasciare andare "Born Ready": nelle sue sei gare con la maglia degli Hawks — tornando in NBA dopo due anni e mezzo di assenza — Stephenson ha viaggiato a 1.8 punti (11 in tutto), 2.5 rimbalzi e 1.8 assist di media in poco meno di 12 minuti a partita, tirando col 38.5% (5/13 di cui 0/3 da tre) e 1/2 ai liberi, con 4 palle perse e 8 falli. Un bottino certamente non indimenticabile per un giocatore che ha pur solamente 31 anni: i Pacers sperano che ci sia ancora qualcosa nel suo serbatoio per poterlo sfruttare in questo momento difficile con il Covid.