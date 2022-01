È stato il n°7 dei Nets a spingere e chiedere internamente il ritorno in campo di Kyrie Irving - supporto necessario per Brooklyn, a maggior ragione in una fase delicata come questa della stagione, con rotazioni ridotte e minuti da assegnare a fatica a giocatori messi sotto contratto per pochi giorni. Meglio puntare sull’ex Cavaliers invece, un campione tenuto a riposo troppo a lungo

La partita a Indianapolis potrebbe essere la prima della stagione di Irving, finalmente tornato in squadra dopo la guarigione dal Covid e ancora non autorizzato a scendere in campo nell’arena a New York. Kyrie però ci sarà contro i Pacers e l’attesa dell’esordio accompagna anche i suoi compagni di squadra - consapevoli che con lui in campo, i Nets tornano a essere la squadra favorita nella corsa al titolo: “Lo avete mai visto giocare? Se un difensore perde la sua marcatura, l’efficacia al tiro supera il 60% - è un talento che va al ritmo tutto suo. È un campione che siamo pronti a inglobare nel nostro gruppo”, spiega Kevin Durant - che stando ai retroscena è stato il principale fautore del rientro di Irving, rimesso in campo per la sua gioia e quella di coach Nash: “Appena sarà in gruppo, proveremo a capire come inserirlo: sarà un compito esaltante e di certo non un problema”. Ad averne più spesso di alternative del genere.