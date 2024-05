Westbrook scontento del ruolo? "Tutto inventato"

La stagione degli L.A. Clippers si è conclusa ancora una volta con l’amaro in bocca, soprattutto per non essersela potuta giocare a pieno organico contro i Dallas Mavericks complice l’infortunio che li ha privati di Kawhi Leonard . E per quanto la proprietà dei Clippers abbia fatto intendere di voler riconfermare in blocco questo gruppo, rinnovando i contratti di Paul George e di James Harden oltre che estendere quello di coach Tyronn Lue , il futuro di Russell Westbrook è sempre sembrato più in bilico. Lo scorso novembre, dopo un inizio disastroso dell’esperienza con James Harden, si era detto che fosse stato lo stesso Westbrook a proporre al coaching staff dei Clippers di partire dalla panchina , lasciando spazio a Terance Mann nel quintetto base per motivi difensivi. In un recente articolo di The Athletic, però, è stato raccontato come il processo sia stato “" più laborioso dietro le quinte" di quanto fatto trapelare pubblicamente . Westbrook, in particolare, sentiva di poter giocare molto di più rispetto a quanto fatto dopo il suo ritorno dalla frattura alla mano subita a marzo portandolo a saltare 12 partite, disputando una ventina di minuti uscendo dalla panchina. Con una player option da 4 milioni per la prossima stagione , secondo The Athletic c’era la concreta possibilità che Westbrook — che non ha più parlato con la stampa nel finale di stagione — decida di andare da altre parti cercando un ruolo più ampio .

Il messaggio di Westbrook: "Rimango disponibile per qualsiasi ruolo"

Dopo che sono circolate queste voci, ci ha pensato lo stesso Westbrook a metterle a tacere sulle sue storie Instagram. "Spesso mi ritrovo a essere l’argomento di conversazione di molte 'fonti' e dei media sportivi" ha scritto l’MVP del 2017. "Per questo mi sento in dovere di condividere i miei reali pensieri a seguito di questa stagione. Qualsiasi cosa leggiate su ciò che ho detto o non detto è stato probabilmente inventato. Non ho mai avuto problemi a condividere i miei pensieri o le mie idee su nulla, e nella maggior parte dei casi mi sono tenuto i miei pensieri per me. Mi piacerebbe condividere alcuni di questi pensieri con i tifosi dei Clippers e coi miei. È un momento difficile per tante persone date le aspettative che sono state inculcate loro. Per questo, è comprensibile che ci sia pressione per inculcarne altre o puntare il dito per quella che molti hanno giudicato come una conclusione deludente della nostre stagione". La stella dei Clippers ha continuato: "Per quanto mi riguarda, mi sono goduto il mio anno e ho lavorato duramente per portare energia e dare una scintilla alla nostra squadra ogni volta che mi è stata data un’opportunità. Sentivo di essere pronto ad assumermi nuovi ruoli, e rimango più che disposto a farlo nella speranza che ciò possa migliorare la nostra squadra. Speravo in un risultato diverso, ma quest'anno mi è piaciuto anche combattere con i miei compagni di squadra che mi hanno sostenuto per tutta la stagione. Spero di tornare migliore, più forte e rimango desideroso di assumere qualsiasi ruolo che continui a metterci nella posizione migliore per vincere la prossima stagione!”. Parole che non sanno certamente di addio, anche se molte cose potranno cambiare da qui all’estate.