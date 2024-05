Jimmy Butler è fatto così: nella sua testa è capace di ogni cosa, anche quando ogni evidenza sembra andare in maniera opposta. La stella dei Miami Heat, che secondo le ultime voci intende chiedere un’estensione di contratto al massimo salariale da 113 milioni di dollari in due anni, in questi giorni si sta godendo il Gran Premio di Formula 1 a Miami a seguito dell'eliminazione dei suoi Miami Heat, con i quali non ha potuto disputare i playoff per via di una distorsione ai legamenti mediali del ginocchio. Pur avendo osservato la post-season da fuori, Butler non si è tirato indietro dall'esprimere le sue opinioni sui playoff. Parlando con una persona, probabilmente tifosa dei New York Knicks, Butler ripreso da una telecamera dice senza mezzi termini: "Se fossi stato in campo, Boston sarebbe andata a casa. E New York di sicuro avrebbe fatto la stessa fine". Quando gli viene fatto il nome di Josh Hart, nuovo idolo dei tifosi della Grande Mela, Butler quasi incredulo dice "Siamo seri?", prima di parlare invece benissimo del suo ex allenatore Tom Thibodeau, che oltre ad averlo “plasmato” a Chicago lo aveva voluto anche ai Minnesota Timberwolves. "Thibs, ti voglio bene, ma ti voglio battere" dice guardando direttamente in telecamera. "Tu mi vuoi, io non voglio te. È tipo una relazione monodirezionale. Tu sei innamorato di me e io ti voglio bene, ma non sono innamorato di te".