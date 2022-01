È scomparso all’età di 88 anni Sam Jones, campione NBA con i Boston Celtics per 10 volte tra gli anni ’50 e ’60. Nominato come uno dei più grandi 75 nella storia della NBA, era il miglior realizzatore dei leggendari Celtics di Bill Russell e il suo numero 24 era stato ritirato già nel 1969, quando ancora in attività

Nella storia della NBA ci sono solo due giocatori capaci di riempire di anelli le 10 dita delle loro mani. Il primo è ovviamente Bill Russell, che con 11 titoli è ancora oggi (e forse lo sarà per sempre) il recordman in questa classifica; l’unico altro in doppia cifra per titoli vinti è però Sam Jones, che è venuto a mancare nella giornata di ieri all’età di 88 anni in Florida, dove era ricoverato per condizioni sempre peggiori di salute. Jones era il realizzatore “clutch” di quella squadra, conosciuto per la sua capacità di mettere punti a referto grazie a un utilizzo enciclopedico del tabellone e una freddezza innata nei momenti decisivi. “La sua capacità di segnare era così prolifica e il suo stile così puro da meritarsi un soprannome semplice, ‘The Shooter’” si legge nel comunicato dei Celtics per la sua scomparsa, onorata anche al TD Garden durante la sfida ai Phoenix Suns. “La famiglia Jones è nei nostri pensieri mentre piangiamo la sua scomparsa e ricordiamo con affetto la vita e la carriera di uno dei più grandi campioni nella storia dello sport americano”. “Il suo stile altruista, le sue performance decisive e il suo classico tiro appoggiato al tabellone sono tutti tratti di una carriera incredibile da 10 titoli in 12 stagioni con i Celtics” ha scritto invece il commissioner Adam Silver. “Leggenda dell’università di North Carolina Central e membro delle squadre del 25°, 50° e 75° anniversario, Sam era un compagno di squadra amato e un agonista rispettato che giocava con dignità e classe. Piangiamo la scomparsa di un gigante della pallacanestro e mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Sam e all’organizzazione dei Celtics”.