Il giovane centro di riserva dei Suns è reduce da quattro gare in fila in doppia cifra, lanciato in squadra dopo oltre due anni d'attesa e in una situazione d'emergenza: la sua risposta sul parquet è stata ottima, tanto da raccogliere l'interesse nei suoi confronti di diverse franchigie - dopo che Phoenix ha deciso di non rinnovare il suo contratto e di renderlo free agent già dall'estate 2022

La notizia lo scorso novembre è passata sotto traccia, riportata da pochi e notata soltanto dagli addetti ai lavori: i Suns hanno deciso di declinare il terzo anno di contratto previsto dal suo accordo da rookie firmato con Jalen Smith a seguito della decima chiamata assoluta al Draft 2020 - una delle pochissime eccezioni, visto che di solito le franchigie puntano sempre per qualche stagioni sui giovani prospetti su cui hanno messo gli occhi e speso una chiamata così alta al Draft. Non è successo nel caso del lungo occhialuto (per questo già diventato oggetto di culto per gli appassionati, a prescindere dalla resa sul parquet), rimasto ai margini nella cavalcata che l’anno passato ha portato i Suns a due partite dalla conquista del titolo NBA: per lui soltanto 27 spezzoni di match in regular season con meno di sei minuti di media. Non una questione di sfiducia, ma più che altro di salary cap: i suoi 4.5 milioni di dollari infatti lo hanno reso nel 2021 il nono giocatore più pagato della squadra. Troppi soldi nel delicato incastro di contratti e offerte (a partire da quello gigantesco di Chris Paul), necessario per tenere insieme un gruppo che ha chiuso l’anno solare con 88 vittorie.