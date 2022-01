Il n°6 dei Lakers viaggia con oltre 37 punti e 12 rimbalzi di media nell'ultima settimana in cui coach Vogel lo ha schierato da centro: un'emergenza diventata una risorsa, oltre che un esempio per i compagni e un'arma in più da sfruttare nel corso della stagione Condividi

Qualche anno fa a Cleveland, nel corso dell’ennesima affannosa stagione trascorsa a inseguire i Golden State Warriors pieni zeppi di All-Star, LeBron James sbottò di fronte a pochi selezionati beat-writer, a cui concesse il più facile dei titoli con cui aprire la sua intervista: “Voglio una c**zo di point guard”, il messaggio letterale rivolto alla dirigenza. Kyrie Irving era andato via dai Cavs, Isaiah Thomas non era quello della stagione precedente causa infortunio e, pur di farlo contento, a Cleveland misero sotto contratto veterani che ebbero relativo impatto e che soprattutto non cambiarono la sostanza dei fatti: il pallone era sempre in mano a LeBron. Al punto che, una volta passato ai Lakers, James ha gettato la maschera e giocato nel 2019-20 la sua stagione più prolifica in carriera per passaggi vincenti: 10.2 di media, dopo non essere mai andato in doppia cifra in precedenza. In casa gialloviola si decise di puntare su Anthony Davis sotto canestro, a dirigere l’orchestra pensava l’allora n°23 dei Lakers. Ala, esterno, tiratore e anche point guard: evolvere è stata la chiave e uno dei segreti della longevità di LeBron, che per i suoi 37 anni si è regalato una nuova sfida - quella di giocare da centro, mettendo in grande difficoltà i lunghi avversari.

vedi anche LeBron, Kareem e il meme della discordia sul Covid Le cifre delle ultime tre partite fanno impressione a prescindere: non si può giocare ancora a questo livello, con una continuità di energie e resa nel corso della settimana che ricorda quella di un ventenne e non di un campione con 19 lunghe stagioni alle spalle: 37.3 punti, 12.3 rimbalzi e un paio di stoppate di media, dominando in ogni modo contro giocatori di stazza e peso ben diverso dal suo. Tutto è partito da una situazione d’emergenza: Anthony Davis infortunata e Dwight Howard fermato dal Covid, hanno ridotto ai minimi termini la rotazione Lakers sotto canestro - con DeAndre Jordan che sta facendo una fatica bestiale ad avere impatto in campo, con coach Vogel spesso costretto a tenerlo fuori dopo pochi minuti d’utilizzo. L’allenatore gialloviola allora ha deciso di lanciare James sotto canestro: scelta che all’inizio lasciava perplessi (e dai risultati rivedibili), ma che ora sembra funzionare. “È enorme il contributo che riesce a dare, soprattutto perché con lui in area tutto il nostro gioco diventa più semplice. Stiamo parlando di pallacanestro, non di wrestling: la gente continua a farne solo una questione di peso, quando invece sono tanti gli aspetti positivi. Per lui, per i compagni e anche in futuro per Davis”. Un messaggio neanche troppo velato e che ciclicamente rimbalza in spogliatoio a Los Angeles da tre stagioni: AD è disposto a giocare da centro, sì o no?