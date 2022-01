L'allenatore Warriors, felice come tutti di ritrovare in campo Klay Thompson, ha specificato che il talento di Golden State resterà sul parquet per 15-20 minuti nella sfida d'esordio stagionale - evitando poi di giocare i match in back-to-back: piccoli accorgimenti che confermano ormai il suo imminente ritorno

L’attesa è spasmodica e ormai non si parla letteralmente d’altro: Klay Thompson e il suo ritorno in campo è la notizia più chiacchierata e rilanciata degli ultimi giorni. Prima la scelta della partita, che doveva essere in casa e che ha costretto il tiratore di Golden State ad attendere qualche giorno in più. Scelta dunque la data del 9 gennaio prossima e il match contro i Cavaliers al Chase Center, Thompson ha poi scoperto dalla voce del suo allenatore che partirà in quintetto e non in uscita dalla panchina - altro grande attestato di stima da parte di una squadra che spera di poter sfruttare al meglio il suo talento e di migliorare così le proprie possibilità di conquistare il titolo NBA. Ora l’aggiunta di un altro particolare: “L’obiettivo è quello di farlo restare in campo tra i 15 e i 20 minuti, riposerà nei back-to-back almeno fino a quando non avrà completamente ritrovato il ritmo partita”. Dopo due anni e mezzo d’assenza, sarà un sacrificio più che accettabile per Thompson, che ormai conta le ore che lo separano dal grande momento.