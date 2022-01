Dopo appena un paio di mesi come assistente allenatore degli Houston Rockets, Gerald Green ha deciso di uscire dal ritiro e di firmare in G-League per tentare il ritorno in NBA, allettato come tanti dai contratti di 10 giorni per far fronte al Covid. Una decisione sorprendente per il 35enne, che potrebbe ritrovarsi a giocare (o ad affrontare) gli stessi giocatori allenati fino a pochi giorni fa

Capita spesso che guardando un allenatore si dica: "Beh ma potrebbe ancora giocare per quanto è in forma". È quello che deve aver pensato anche Gerald Green, talento atletico con pochi eguali negli ultimi anni di NBA, che lo scorso ottobre un po’ a sorpresa aveva annunciato il ritiro per dedicarsi alla carriera da allenatore, accettando un posto come assistente deputato allo sviluppo dei giovani negli Houston Rockets, città di cui è nativo e in cui continua a vivere. Evidentemente però guardando quello che è accaduto nelle ultime settimane, con tantissimi contratti di 10 giorni utilizzati dalle squadre per far fronte alle assenze per via del Covid, gli deve essere tornata la voglia di giocare: secondo quanto scritto da The Athletic, Green ha deciso di uscire dal suo ritiro e di firmare con la G-League, tentando il ritorno in NBA con uno di quei decadali. Green, veterano con 12 stagioni alle spalle, non gioca in NBA dal 2019 e potrebbe ritrovarsi presto a vivere il paradosso di giocare assieme (o affrontare da avversario) quegli stessi giocatori che stava aiutando a sviluppare per i Rockets. Dei tanti ritorni che abbiamo visto nelle ultime settimane (da Joe Johnson a Greg Monroe fino ad Isaiah Thomas), sarebbe certamente uno dei più particolari.