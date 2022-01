Gli L.A. Clippers stanno provando in tutti i modi a rimanere a galla in una stagione cominciata ad handicap per l’infortunio negli scorsi playoff di Kawhi Leonard. Un problema gigantesco a cui si è poi aggiunto l’infortunio al gomito subito da Paul George, autore di una grande partenza di stagione ma fuori causa ormai da inizio dicembre, complice la rottura dei legamenti nel braccio destro. Presto, però, potrebbero arrivare buone notizie: secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, ci sono "forti possibilità" che Leonard rientri già in questa stagione, visto che è descritto come "in anticipo sulla tabella di marcia" dopo aver "aumentato il carico di lavoro nelle ultime settimane, sembrando sempre più forte fisicamente". Il cinque volte All-Star si era procurato la lesione parziale del legamento crociato anteriore contro gli Utah Jazz, e il suo ritorno potrebbe permettere ai Clippers — finalisti di conference lo scorso anno anche senza poter contare su di lui per la seconda metà della cavalcata playoff — di giocarsi le proprie chance nella post-season, alla quale contano di arrivare indipendentemente dalla testa di serie. "Più di un giocatore in squadra non è preoccupato dal seeding, convinto di poter battere chiunque se la squadra sarà al completo e in salute" ha concluso Haynes. Per i Clippers alle prese con una stagione difficilissima non potrebbe esserci scenario migliore di questo.