Doveva essere un potenziale nuovo talento da tenere d’occhio, ma un po’ a causa dei problemi fisici e un po’ per il poco spazio che a Denver hanno deciso di concedergli, Bol Bol è diventato una meteora in queste prime stagioni NBA - come la chiamata al secondo giro di un Draft in cui sognava di essere selezionato molto più alto aveva lasciato presagire. Il figlio dell’indimenticato Manute Bol proverà a rilanciare la sua carriera ai Detroit Pistons, che mandano a Denver Rodney McGruder (giocatore in grado di entrare subito in rotazione) e una scelta al secondo giro al prossimo Draft via Brooklyn. Le cifre di Bol Bol in questa annata sono tutt’altro che indimenticabili al momento: 2.4 punti e 1.4 rimbalzi in meno di sei minuti di impiego nelle 14 partite in cui ha calcato il parquet. Ai Pistons però ci sarà modo di dargli spazio in campo e fiducia, in una squadra che non ha urgenza di vincere, ma che può mettere a frutto le sue doti inespresse.