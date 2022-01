Un po’ a sorpresa i Milwaukee Bucks hanno deciso di tagliare DeMarcus Cousins appena prima che il suo contratto diventasse garantito per il resto della stagione, mettendo fine a un periodo comunque produttivo del centro quattro volte All-Star. Nelle 17 partite disputate coi campioni in carica Cousins ha viaggiato a 9 punti e quasi 6 rimbalzi di media in poco meno di 17 minuti a gara, partendo cinque volte titolare per far fronte alla perdurante assenza di Brook Lopez. I Bucks hanno però deciso di rinunciare principalmente per motivi salariali, e secondo quanto riportato da The Athletic la prossima destinazione di Cousins sono i Denver Nuggets, con i quali firmerà un contratto di dieci giorni. A Denver, dove sarà la riserva di Nikola Jokic, Cousins ritroverà coach Michael Malone, già avuto ai tempi di Sacramento tra il 2013 e il 2014, viaggiando sempre a oltre 22 punti e 11 rimbalzi di media. Era un altro Cousins, specialmente dal punto di vista atletico, ma a soli 31 anni c’è ancora margine per dare qualcosa a una squadra che ha disperato bisogno di un punto di riferimento quando Jokic va a sedersi, visto il gigantesco differenziale su 100 possessi ogni volta che si siede (da +8.7 con il serbo a -12.6 quando non c’è). Malone e Cousins sono rimasti in contatto in tutti questi anni, chiedendosi spesso cosa sarebbe successo se il proprietario dei Kings Vivek Ranadive non avesse licenziato l’allenatore nel dicembre del 2014 quando Cousins era alle prese con una meningite virale. I Nuggets sperano che i due possano ricreare almeno un po’ di quella magia trovata in California.