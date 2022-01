Dopo dieci giorni consecutivi in trasferta, gli Atlanta Hawks si preparano a chiudere la loro trasferta da sei gare in fila lontano da casa sul campo degli L.A. Clippers, con la possibilità di finire con un record di 3-3 in caso di vittoria. Non sarà certamente semplice, un po’ per il pessimo rendimento difensivo degli Hawks (almeno 130 punti subiti in quattro delle ultime sei gare) e un po’ per la voglia di rivincita dei Clippers, sconfitti ieri sera in casa dai Memphis Grizzlies. Trae Young vuole allungare ulteriormente la sua striscia di partite sopra i 25 punt i, arrivata a quota 17 superando il record di franchigia di Dominique Wilkins, ma Atlanta ha bisogno di una vittoria soprattutto per rilanciarsi in classifica, dopo essere crollata al 12° posto a Est — rimanendo quindi fuori dal torneo play-in.

vedi anche

Gallo: "Vorrei rimanere, ma tutto può succedere"

C’è ancora più di metà stagione per risalire posizioni ma serve cominciare a vincere da subito, come sottolineato anche da Danilo Gallinari in esclusiva per Sky Sport. "Sicuramente finora quella sulla stagione non è una valutazione alta, abbiamo avuto più bassi che alti e un record negativo. Abbiamo tanto lavoro da fare per recuperare tutte le partite che abbiamo perso e lasciato indietro, non abbiamo molto tempo e dobbiamo cominciare a vincere subito". Il Gallo, da diverso tempo al centro di voci di mercato, ha parlato anche del suo futuro ("Vorrei rimanere, ma non dipende da me e tutto può succedere") e delle difficoltà nei finali di gara ("A differenza dell’anno scorso non abbiamo gerarchie e schemi chiari"): tutti problemi che vuole lasciarsi alle spalle insieme alla sua squadra già a partire da stasera in diretta su Sky Sport NBA dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.