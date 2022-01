Anche se non se ne parla poi molto, in questa stagione c’è molta pressione sugli Utah Jazz. La conclusione amara della passata stagione, venendo eliminati al secondo turni dagli L.A. Clippers privi di Kawhi Leonard, ha messo sotto una nuova luce l’intera annata 2021-22, con il posto di lavoro di coach Quin Snyder in bilico nel caso in cui arrivasse un’altra eliminazione precoce. Fino a questo momento i Jazz stanno viaggiando a velocità di crociera, stabilizzandosi al terzo posto nella Western Conference alle spalle di Golden State e Phoenix, ma senza sembrare la stessa schiacciasassi della passata stagione. E soprattutto sembrano sempre ai margini della vera conversazione in NBA, complice anche un mercato come quello di Salt Lake City decisamente ridotto rispetto ad altri poli di interesse come New York, Los Angeles, San Francisco o Chicago. Proprio per questo motivo ci sono voci che girano da tempo riguardanti Donovan Mitchell: secondo quanto detto dal giornalista di ESPN Tim MacMahone, che tra le altre squadre segue da vicino anche i Jazz, “ci sono come minimo speculazioni sul fatto che le dimensioni del mercato in cui gioca siano un aspetto importante per Donovan Mitchell”. Tradotto: lo Utah potrebbe essere troppo piccolo per le ambizioni anche fuori dal campo di “Spida”, che nelle ultime votazioni per l’All-Star Game si è piazzato solamente al settimo posto tra le guardie della Western Conference.