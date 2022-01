I Lakers hanno costruito una squadra di grandi veterani con l'obiettivo di vincere subito. Le cose però fino ad ora non osno andate come previsto, con i gialloviola che annaspano al settimo posto della Western Conference. Per provare a correggere il tiro in vista della post season (e anche per avere la certezza di arrivarci), la via è quindi il mercato, anche se i margini di manovra per L.A. sono limitati. Uno dei nomi accostati già da settimane ai Lakers quello di Jerami Grant. L'ala dei Pistons sta giocando un'altra ottima stagione a livello individuale, ma Detroit non ha speranze di conquistare un posto ai playoff e di sicuro un palcoscenico più importante sarebbe gradito al giocatore. La stessa franchigia potrebbe essere interessata a rinunciare a lui per arrivare a degli elementi più giovani e con dei contratti meno pesanti, per iniziare a costruire in ottica futura. In questo senso i Lakers - suggerisce il sito americano ClutchPoints - potrebbero mettere sul piatto Talen Horton-Tucker e Kendrick Nunn, per una trade che avrebbe aspetti positivi per entrambe le squadre. A Los Angeles arriverebbe un giocatore dall'impatto immediato come Grant (che viaggia a oltre 20 punti di media in stagione), mentre Detroit si assicurerebbe un talento in acsesa come Horton-Tucker (21 anni), che avrebbe anche più spazio sul parquet per maturare definitivamente. Inoltre - stando alla trade ipotizzata - arriverebbe anche un altro elemento relativamente giovane come Kendrick Nunn (26 anni). Due giocatori dal peso salarie inferiore rispetto a Grant (che ha un contratto da 20 milioni a stagione per due anni). Potrebbe essere la soluzione perfetta per tutti, vediamo se da qui alla trade deadline si concretizzerà davvero.