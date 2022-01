La squadra di New York mette le mani su un giovane prospetto interessante e in crescita in questa stagione, nonostante il relativo spazio a disposizione in uscita dalla panchina concesso da Atlanta. Reddish, 22 anni, avrà così l’opportunità di mettersi in mostra ai Knicks e puntare all’estensione salariale in estate, mentre gli Hawks ricevono la scelta protetta al primo giro al Draft 2022 degli Hornets e Kevin Knox

Cam Reddish, uno dei giovani talenti più chiacchierati di questa regular season NBA - sempre più promettente in uscita dalla panchina ad Atlanta, dove però lo spazio sul parquet era ridotto e non garantito con continuità - lascia la Georgia e passa ai Knicks, in una trade in cui la squadra di New York cede la scelta protetta al primo giro al Draft 2022 degli Charlotte Hornets e Kevin Knox (prospetto finito ai margini dopo gli anni complicati trascorsi in maglia blu-arancio). Un accordo che prevede l’arrivo ai Knicks anche di Solomon Hill - infortunato per il resto della stagione e con un contratto al minimo salariale in scadenza che verrà tagliato - oltre a una chiamata al secondo giro al Draft 2025. Trattativa che pare dunque premiare la squadra di New York, riuscita ad accaparrarsi il 22enne ex compagno a Duke di RJ Barrett, decima scelta assoluta al Draft 2019 e il cui rendimento è in costante miglioramento. Negli ultimi tre mesi Reddish ha raccolto quasi 12 punti in 23 minuti di media, tirando con il 38% dall’arco e dimostrando di avere tutte le carte in regola al terzo anno in NBA per diventare un titolare e forse anche qualcosa di più nel medio periodo (nonostante il ruolo e i compiti sul parquet simili a quelli a cui già adempie Barrett in maglia Knicks).