Non si scalda solamente il mercato dei giocatori: anche tra gli insider che raccontano la NBA ogni giorno potrebbero esserci delle novità. The Athletic, dopo essere stata acquistata dal New York Times, vorrebbe strappare Adrian Wojnarowski da ESPN, mentre Shams Charania è in scadenza di contratto a fine anno

Se siete veri appassionati NBA non potete che pendere dalle loro labbra e dai loro tweet, soprattutto in momenti cruciali del mercato come queste settimane: Adrian Wojnarowski e Shams Charania sono i due insider più famosi del mondo della pallacanestro, giornalisti che grazie ai loro agganci riescono a raccontare in anteprima letteralmente ogni singolo affare di mercato. Trade, free agent, deadline, sanzioni: tutte le notizie “di prima mano” passano dai loro account Twitter e attraverso i loro report, i più letti dai fan NBA. Il primo, storica firma di Yahoo passato poi a ESPN, è stato il maestro del secondo e ora potrebbe sottrargli il posto dalla prossima stagione a The Athletic: stando a quanto raccontato nelle scorse ore infatti Wojnarowski ha ricevuto un’offerta multimilionaria (tra i due e i tre milioni di dollari all’anno) da parte dell’azienda acquistata nei giorni scorsi dal New York Times per circa 550 milioni di dollari. Una proposta legata anche al fatto che, dopo tre anni, il contratto di Shams Charania con The Athletic è in scadenza questa estate: un free agent di primissimo livello, su cui tante testate ed editori potrebbero lanciarsi nel caso restasse (per poco) senza una redazione alle spalle. Resta solo una domanda: chi ci racconterà gli sviluppi della trattativa del mercato dei giornalisti? Agli appassionati qualche tweet riguardo il loro futuro non dispiacerebbe.