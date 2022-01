L'All-Star gialloviola, fuori per infortunio, ha costretto coach Vogel a sfruttare LeBron James da centro - esperimento che potrà essere sfruttato anche al ritorno in campo di AD: "Giocheremo con Davis da cinque", ma ancora non c'è una data certa per il suo rientro. Nel frattempo la squadra di Los Angeles si muove sul mercato: si punta a Gary Trent Jr. in cambio di Talen Horton Tucker

Con un LeBron James sempre più costretto a predicare nel deserto, il ritorno di Anthony Davis in campo diventa a suo modo “vitale” per la squadra gialloviola: un po’ per preservare le energie del n°6 della squadra di Los Angeles e soprattutto per capire come impostare un quintetto che con un lungo classico continua a fare molta fatica. Ne ha parlato coach Frank Vogel a margine della sconfitta subita contro Sacramento: “Penso che vedremo AD giocare molto da cinque e, nelle fasi di partita in cui sarà in panchina a riposare, potremmo ricorrere a un quintetto come quello che stiamo sfruttando in questa situazione d’emergenza. È una direzione che vogliamo continua a seguire per tutta la seconda parte di regular season e ovviamente siamo certo che avremo enormi benefici dalla presenza di Davis in campo al nostro fianco”. Il progetto è chiaro anche se manca una data di riferimento: quando sarà possibile tornare a vedere sul parquet AD? “Mancano ancora settimane”: LeBron insomma è avvisato, toccherà ancora fare gli straordinari.