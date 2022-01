Lo scorso 27 dicembre parlando con la stampa Russell Westbrook si era sfogato : "Onestamente, non me ne importa più di quello che la gente pensa che io debba fare o cosa vuole che io faccia. Solo io so cosa significa giocare a modo mio, lo farò da adesso in poi ". L'MVP del 2017 aveva fatto seguito a quelle parole inanellando una striscia di tre triple doppie consecutive contro Houston, Memphis e Portland, ma da quando è cominciato il 2022 il suo rendimento è crollato — trovando probabilmente il punto più basso della sua stagione nelle ultime tre gare in cui non è mai riuscito a raggiungere la doppia cifra . Dopo i 9 punti contro Atlanta (seppur con 13 rimbalzi e 11 assist) e i soli 6 nel pesante ko contro Memphis, questa notte a Sacramento Westbrook si è fermato a soli 8 punti, con percentuali dal campo semplicemente drammatiche: 8 canestri segnati su 40 tentativi neleultime tre gare , un 20% che ha impedito ai Lakers di trovare la vittoria nonostante l’ennesimo trentello di LeBron James (leader in NBA per gare sopra i 30 punti, ma record di squadra solo di 10-9). La striscia di tre gare sotto la doppia cifra è la seconda più lunga nella carriera di Westbrook , che ne ha avuta una uguale nell’anno da rookie e una da quattro nel 2010, quando però il suo minutaggio e il suo status erano decisamente inferiori rispetto a quello attuale.

La prestazione contro i Kings — in una gara in cui i gialloviola erano andati sopra anche di 14 lunghezze — è stata particolarmente frustrante, suggellata da un tiro davvero senza senso e senza ritmo da tre punti a poco più di un minuto dalla fine dopo aver bruciato tutti il cronometro dei 24 secondi senza mai passarla, rompendo il momento positivo che i Lakers stavano costruendo (parziale di 8-0 fermato da un canestro di De’Aaron Fox) e aprendo la strada alla tripla di Chimezie Metu per chiudere i conti. Dopo la partita Westbrook non ha schivato le critiche: "Nessuno si sentirà in pena per me, è mio compito trovare il modo di funzionare all’interno del sistema. Non ho alcuna scusante, ma non vado nel panico. Non mi manca la fiducia in me stesso e in quello che so fare, metto pressione a me stesso per migliorare guardandomi allo specchio. Onestamente la parola ‘slump’ [il modo in cui si definisce un periodo negativo al tiro, ndr] non è una cosa a cui penso. Non è niente che non mi sia già accaduto in passato, ma venerdì abbiamo un’altra partita. Troverò un modo di aggiustare il mio gioco e segnare un c… di tiro. Tutto qui".