Sia i Detroit Pistons che i Denver Nuggets avevano già annunciato l’avvenuto scambio per portare Bol Bol in Michigan, ma la trade non si farà mai. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, Bol Bol non ha superato le visite mediche con i Pistons, facendo saltare così lo scambio che avrebbe portato Rodney McGruder e una seconda scelta al Draft 2022 ai Nuggets. Soprattutto, però, il ritorno in Colorado del figlio del grande Manute Bol ha finora ritardato la firma di DeMarcus Cousins con la franchigia guidata dal suo ex allenatore Michael Malone, e a questo punto non è detto che si concretizzi. Bol Bol, 22 anni, non è mai riuscito davvero ad entrare nella rotazione dei Nuggets nonostante qualche sprazzo di talento e avrebbe avuto la sua chance a Detroit prima della restricted free agency che lo attende in estate, ma dovrà rivedere i suoi piani e convincere qualcuno a puntare su di lui "a scatola chiusa", visto che difficilmente avrà spazio da qui al termine della stagione e ancor più difficilmente qualche altra squadra vorrà spendere degli asset per prenderlo dopo aver fallito delle visite mediche con i Pistons, che avevano tutto l’interesse a dargli un’occhiata approfondita in campo visto anche il record fortemente negativo.