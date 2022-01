Rivelata l’offerta dei Lakers per Cam Reddish

Non era un segreto che gli Atlanta Hawks avrebbero ceduto Cam Reddish entro la deadline del mercato, sia per motivi cestistici (il suo impatto in campo era il peggiore di tutto il roster) che per le richieste dello stesso giocatore (che aveva chiesto di essere ceduto dove avrebbe avuto più spazio per meritarsi il contratto che pensa di poter ottenere). Per tutto il tempo però la dirigenza degli Hawks ha mantenuto ferma la propria volontà di ricevere una prima scelta al Draft, possibilmente vicina alla decima che è stata spesa nel 2019 per selezionare il prodotto di Duke. Negli ultimi mesi ci hanno provato gli Indiana Pacers, i Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons, ma soprattutto — secondo quanto rivelato da The Athletic — anche i Los Angeles Lakers hanno provato il colpaccio mettendo sul piatto due seconde scelte al Draft.