Fuori da 12 partite (5-7 il record dei Lakers), Anthony Davis è sempre più vicino al rientro - tornato ad allenarsi in palestra e pronto nel giro di 10 giorni a dare di nuovo una mano sul parquet a un gruppo in affanno in questa prima parte di stagione: l'obiettivo dei gialloviola è quello di riconquistare posizioni in classifica a Ovest e soprattutto certezze e convinzioni in vista dei playoff

Anthony Davis ha preso parte nelle scorse ore al primo allenamento individuale in campo dopo settimane di stop a seguito del problema al ginocchio sinistro che ha fatto preoccupare (non poco) lo staff medico dei Lakers. Il lungo processo di riabilitazione sta giungendo al termine e, stando a quanto raccontato da ESPN, potrebbe portare il n°3 gialloviola di nuovo in campo tra circa una decina di giorni. Davis verrà valutato nuovamente dai medici all’inizio della prossima settimana, ha spiegato lo stesso coach Frank Vogel in conferenza stampa, e a quel punto si deciderà la gara migliore per riproporlo in campo. Fuori dallo scorso 17 dicembre, da quando Jaden McDaniels dei T’Wolves gli è accidentalmente piombato sul ginocchio, l’All-Star Lakers ha saltato finora 12 partite in cui la squadra di Los Angeles ha raccolto cinque vittorie e sette sconfitte (nonostante un LeBron James che sta facendo gli straordinari, viaggiando ben oltre i 30 punti di media). Quando potremmo rivederlo sul parquet? Probabilmente in una delle sei gare in trasferta che partiranno da venerdì prossimo (in quello che è stato ribatezzato il "Grammy road trip", dato che all'arena di Los Angeles va in scena la famosa cerimonia di premiazione). Finalmente quindi una buona notizia in questa stagione finora in salita per i gialloviola, accidentata più del previsto ma con la speranza che si possa raddrizzare in fretta anche grazie al ritorno in campo di Davis.