Dura 12 minuti la partita di Kevin Durant, autore di 12 punti con 4/8 al tiro prima di essere costretto a lasciare il parquet a seguito di un fortuito scontro con il compagno di squadra Bruce Brown - crollato a terra a seguito di una penetrazione di Herb Jones che, facendogli perdere l'equilibrio, lo ha portato a franare sulla gamba del n°7 dei Nets. Dopo una prima analisi in spogliatoio si è parlato di distorsione al ginocchio, mentre come ha spiegato Steve Nash in conferenza stampa, Durant si sottoporrà a tutti gli esami clinici del caso nelle prossime ore - per valutare l’entità di un infortunio che potrebbe cambiare le sorti della stagione di Brooklyn. “Sarebbe molto complicato ritrovarci a rinunciare a lui: nessuno vuole ritrovarsi in una situazione del genere e speriamo che le cose vadano per il meglio, ma il mio compito adesso è continuare a dare una mentalità vincente a questo gruppo”, conclude l’allenatore dei Nets.

Durant è uscito zoppicando dal Barclays Center a metà quarto periodo, pronto a dirigersi verso l’ospedale e intercettato dai giornalisti di ESPN che hanno provato a carpirne in parte le emozioni e le sensazioni in un momento così delicato. La speranza di KD ovviamente è quella che l’infortunio non sia grave e le sensazioni sono buone, anche se la trasferta a Cleveland di lunedì notte appare ora come ora un miraggio (non fosse altro per precauzione). Durant ha brevemente accennato all’idea che la situazione non sia poi così grave, non come quando nel febbraio 2017 con una dinamica simile, gli piombò addosso il corpaccione di Zaza Pachulia - all’epoca suo compagno di squadra ai Golden State Warriors - facendogli ruotare in maniera innaturale il ginocchio e costringendolo così a saltare oltre un mese di gare. La speranza è che la situazione questa volta sia profondamente diversa.