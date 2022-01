Dopo la pesante sconfitta in casa contro Milwaukee, in casa Nets a tenere banco è l’assenza di Kyrie Irving — tornato in campo in trasferta ma impossibilitato a giocare a Brooklyn: "Gli ho detto quanto è importante e quanto io lo voglia in campo per tutte le partite, ma non posso forzare nessuno a vaccinarsi. Per cosa, per giocare a basket? Deciderà coi suoi tempi". E di Irving ha parlato anche Giannis Antetokounmpo

Quando a inizio stagione i Brooklyn Nets hanno deciso di non fare affidamento su Kyrie Irving in versione part-time, probabilmente temevano proprio questo scenario: averlo a disposizione per una partita in trasferta e poi perderlo immediatamente per una in casa, passando da una vittoria a una sconfitta e portando la conversazione sulla squadra a concentrarsi solo sulla sua assenza. È esattamente quello che è accaduto questa notte, nella quale i Nets sono sembrati incapaci di tenere il passo dei Milwaukee Bucks, venendo sconfitti in casa per la quinta volta consecutiva — e dopo la gara non si è parlato di altro che non fosse Irving. A Kevin Durant è stato chiesto infatti se avesse parlato con lui e se gli avesse chiesto di vaccinarsi così da poter essere sempre presente per la sua squadra, ma la risposta di KD è stata negativa: "Gli ho detto quanto è importante per noi e quanto io voglia averlo in squadra per giocare ogni partita" ha ammesso il candidato MVP. "Ma non posso forzare nessuno a vaccinarsi, non è il modo in cui mi comporto. Per fare cosa, per giocare a pallacanestro? No, non sono fatto così. Non gli ho chiesto spiegazioni, non è affare mio. Abbiamo avuto diverse discussioni sul volerlo in squadra a tempo pieno, ma deciderà coi suoi tempi. E qualsiasi cosa decida, noi dobbiamo essere professionisti e fare il nostro lavoro. E riguarda tutti noi, dal proprietario fino ai magazzinieri. La situazione è strana, non capisco quasi niente di tutto quello che sta succedendo col Covid, sono due anni fuori di testa. Perciò cerco solo di concentrarmi su di me. Quando Kyrie sarà pronto a prendere una decisione lo farà, e mi fido di quello che sceglierà".