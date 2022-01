Reduce dalla seconda peggior sconfitta in regular season della sua carriera, LeBron James non ha voluto parlare ai microfoni dei giornalisti a margine della sfida contro Denver, ma ha preferito affidare al suo profilo Twitter - uno dei più seguiti al mondo - poche parole per spiegare ai milioni di tifosi Lakers il suo stato d’animo. Nessuno si aspettava di essere in questa situazione (21-22 di record), con le settimane che passano e le cose che non sembrano mettersi a posto sul parquet: “Vi chiedono scusa e vi prometto che faremo di meglio”. Poche, semplici parole, ma dal significato profondo - soprattutto se a pronunciarle è un giocatore che, nonostante l’usura e i 37 anni già compiuti, continua a mettere in fila prestazioni da 30+ punti per provare a tenere a galla i gialloviola in un momento complicatissimo. Magic Johnson nelle scorse ore aveva sottolineato come la proprietà della franchigia di Los Angeles meritasse di meglio: bene, per LeBron invece sono i tifosi i primi a non dover assistere a questo spettacolo che doveva essere da titolo NBA e che si sta rivelando ben al di sotto delle aspettative.