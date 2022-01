Con i Lakers aveva firmato un contratto di due anni (che sarebbe scaduto a giugno 2022) e in generale, nonostante l’età, Marc Gasol non sembrava così malmesso da dover abbandonare la NBA in fretta e furia come poi accaduto questa estate - dopo essere finito in fondo alle rotazioni gialloviola dopo l’ingaggio di un improbabile Andre Drummond (deleterio tanto quanto lo spagnolo con i Lakers l’anno passato). Alla fine il fratello di Pau è tornato in Spagna a giocare per il Girona - la squadra dalla quale la sua carriera è iniziata, segnando così in maniera simbolica l’ultimo capitolo della sua storia professionale nel mondo della pallacanestro. In realtà però è stato lo stesso Gasol a non escludere in maniera definitiva un suo possibile ritorno in NBA, a maggior ragione adesso che sembra esserci spazio davvero un po’ per tutti: “Le squadre NBA sanno che io non ho chiuso definitivamente la porta con loro: ora voglio continuare la mia esperienza qui a Girona e loro lo hanno compreso, probabilmente più di quanto non stiano dimostrando gli spagnoli (che invece continuano a insinuare e parlare di una sua imminente partenza, ndr). Ci tengo solo a dire che non ho abbandonato l’idea: non ci sono trattative in corso, ma so che c’è dell’interesse. Al momento però penso solo al Girona”. Difficile essere più chiari di così insomma: a 37 anni (da compiere nei prossimi giorni) il centro spagnolo potrebbe ancora dire la sua in NBA e chissà che a breve non si ritrovi di nuovo a farlo.