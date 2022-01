Banchero incanta con 20+12, ma Duke perde ancora

Un altro intoppo nella stagione dei Duke Blue Devils. Undici giorni dopo aver perso contro Miami, la squadra di coach K ha subito un’altra sconfitta contro una squadra “unranked” (cioè fuori dalle prime 25 della classifica di Associated Press) perdendo al supplementare sul campo di Florida State, che si conferma imbattibile negli overtime (13 vittorie consecutive, record nella storia della Division I). I Seminoles hanno avuto la meglio nonostante la grande prova di Paolo Banchero, che alla sua doppia doppia d’ordinanza (20 punti e 12 rimbalzi, la quarta consecutiva sopra quota 20) ha aggiunto anche la sua miglior prestazione stagionale con 7 assist, l’ultimo dei quali aveva dato due lunghezze di vantaggio ai suoi nell’ultimo minuto di gioco con un perfetto lob no-look per il canestro di AJ Griffin. Il playmaker di FSU RayQuan Evans ha però risposto con un grande canestro in penetrazione contro la buona difesa di Banchero, e nel supplementare ha avuto la meglio grazie alla tripla di Caleb Mills, miglior realizzatore dei suoi con 18 punti. Coach Krzyzewski si è guadagnato un po’ di critiche per come ha disegnato l’ultimo possesso del supplementare, affidandosi ai suoi giocatori più esperti come Wendell Moore Jr. invece che dare palla a Banchero (che ha solo effettuato la rimessa e non ha più toccato il pallone) o AJ Griffin, ricavandone solo una stoppata su Moore che ha spento le speranze di vittoria dei Blue Devils. È la terza sconfitta stagionale per Banchero dopo quelle contro Miami e Ohio State, le quali pur non essendo candidate al titolo come Duke hanno però dimostrato di essere buone squadre da torneo NCAA in questa stagione.