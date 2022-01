Il tempo di Paul Millsap a Brooklyn potrebbe molto presto volgere al termine. Stando a quanto raccontato da Shams Charania di The Athletic, il quattro volte All-Star ha raggiunto un accordo con la dirigenza dei Nets per trovare una nuova squadra e un nuovo contesto nel quale avere più spazio e maggiori opportunità per incidere sul parquet. Dopo 16 anni di carriera in NBA, Millsap si è ritrovato in questa regular season a viaggiare con 3.4 punti e 3.7 rimbalzi di media (le cifre più basse messe a referto), andando in doppia cifra soltanto in due occasioni nelle 24 partite in cui ha trovato spazio sul parquet. Nel corso dei mesi infatti Millsap non ha trovato il modo di dare un contributo consistente alla causa, in campo dal 27 dicembre a oggi soltanto una volta (il 13 gennaio) e poi sempre assente a causa di quelle che erano state definite come “ragioni personali”. Si apre dunque la caccia a un giocatore che, arrivato a 36 anni, può ancora dire la sua - soprattutto in un contesto in cui affidargli all’occorrenza maggiori responsabilità, in attacco e non solo. Staremo a vedere quali e quante squadre si faranno avanti per lui nelle prossime settimane.