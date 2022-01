Dejounte Murray sta giocando la miglior pallacanestro della sua carriera, e si sta imponendo come una delle migliori guardie dell'intera lega. Il 25enne, alla quinta stagione a San Antonio, viaggia a 19.3 punti, 8.9 assist e 8.5 rimbalzi di media a partita. Cifre che non stanno però bastando agli Spurs per trovarsi in zona playoff. La squadra di Popovich è in piena ricostruzione, e dopo aver mancato la post season negli ultimi due anni, è al momento al 13esimo posto a Ovest, con poche speranze di risalire tra le prime otto. Per questo la dirigenza - secondo alcuni rumors riportati dai media americani - starebbe valutando di sacrificare proprio Murray, nel tentativo di accelerare il processo di ricostruzione con l'arrivo di nuovi giocatori. San Antonio non è abituata a scambiare le sue pedine migliori, ma qualcosa potrebbe cambiare la prossima estate, soprattutto se Popovich non dovesse continuare la sua avventura in panchina. Murray sarebbe ovviamente il pezzo più pregiato da mettere sul mercato e potrebbe far gola a tante squadre. Bisognerà però capire cosa saranno disposte ad offrire per convincere gli Spurs.