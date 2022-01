Il caso Caruso-Allen riaccende due vecchie glorie

Il bruttissimo fallo con cui Grayson Allen ha steso Alex Caruso, che ricadendo si è fratturato il polso e dovrà rimanere fuori 6-8 settimane, è stato punito dalla NBA con una partita di sospensione, ma per molti non è stato abbastanza. Tra questi c’è sicuramente l’ex giocatore NBA Amar’e Stoudemire, che ha affidato a Instagram il suo pensiero sulla vicenda: "Roba da deboli, non è abbastanza… Io sono stato sospeso per una partita per aver messo piede in campo. Qui c’era l’intenzione di tirarlo giù e ha costretto un giocatore a operarsi. ANDIAMO…”. Un commento che però non è sfuggito a un altro ex giocatore NBA come Andrew Bogut, che evidentemente ha un conto in sospeso con Stoudemire. L’australiano ha ripreso il tweet scrivendo “Magari questa volta potevi risparmiartela” e taggando direttamente il suo ex rivale, facendo riferimento a un episodio del 2010, quando Stoudemire (al tempo giocatore dei Knicks) spinse Bogut lanciato a schiacciare provocando l’orribile caduta del centro avversario, che subì diverse fratture al braccio mettendo fine alla sua stagione. Stoudemire ha espresso il suo rimorso in più occasioni per quanto avvenuto anche parlandone direttamente con Bogut, ma evidentemente qualche ruggine è rimasta.