Dopo 17 partite di assenza per una distorsione al ginocchio, Anthony Davis sembra finalmente pronto a tornare in campo. I Lakers hanno dato la sua presenza come “probabile” per il big match di questa notte contro i Brooklyn Nets, da seguire sia in dirette che in replica con commento in italiano su Sky Sport

Anthony Davis è pronto. Dopo essere già andato vicino al rientro in campo prima della partita contro Miami, sembrano non esserci più dubbi sulla sua presenza in campo per il big match contro i Brooklyn Nets, da seguire in diretta all’1.30 e in replica nella giornata di mercoledì sui canali di Sky Sport. Davis risulta in lista infortunati per i Lakers ma la sua presenza è stata come "probabile", cioè quindi con il 75% o più di possibilità che accada, e il suo ginocchio sembra aver risposto bene all’ulteriore carico di lavoro degli ultimi giorni. Davis non scende in campo dallo scorso 17 dicembre quando subì la distorsione dei legamenti nel ginocchio sinistro, saltando le successive 17 partite dei gialloviola. In questo ultimo mese i Lakers hanno vinto solo 7 di quelle gare, aumentando il carico di lavoro sulle spalle di LeBron James (il quale, però, ha ribadito di sentirsi alla grande in attacco e che “è da quando ho 18 anni che salvo le franchigie, non capisco la domanda sul carico di lavoro”. Servirà comunque un Davis diverso rispetto a quello visto nelle 27 gare disputate in questa stagione, nelle quali ha viaggiato solo a 23.3 punti, 9.9 rimbalzi e 2.9 assist di media, una delle peggiori annate della sua straordinaria carriera.