Tutto si può dire di Anthony Edwards tranne che sia timido e che non gli piacciano le dichiarazioni ad effetto. La prima scelta assoluta al Draft 2020 ha vissuto un’altra serata eccellente dal punto di vista realizzativo, chiudendo a quota 40 punti sul campo dei Portland Trail Blazers. Si tratta della quarta volta che ci riesce in carriera, piazzandosi al fianco di giocatori come Luka Doncic e Kevin Durant tra quelli che ci sono riusciti così tante volte prima di compiere 21 anni, alle spalle delle 8 di LeBron James. La particolarità di Edwards è che ci è riuscito senza distribuire neanche un assist per i compagni, una prestazione tennistica da 40-0 pareggiata solo da Carmelo Anthony nella storia della NBA a 20 anni. "Come mi sono sentito nel quarto periodo? Come un Black Jesus" ha detto Edwards, che ne ha realizzati 14 nel solo quarto finale. Poi, con la tracotanza che lo ha reso uno dei beniamini dei tifosi dei T’Wolves e dello spogliatoio, ha aggiunto: "Se non è quest’anno, l’anno prossimo vado sicuramente per vincere l'MVP. Il prossimo traguardo è questo". Ma Edwards ci ha tenuto a far notare anche il suo impegno difensivo: "Ho marcato CJ McCollum tutta la sera. Controllate il tabellino: io ho giocato 38 minuti e 44 secondi, lui 38 e 17". A quel punto D’Angelo Russell, presente al suo fianco in conferenza stampa, ha aggiunto: "E dovevi far notare a tutti che gli hai messo la museruola". "Primo quintetto difensivo, senza dubbio" ha concluso Edwards. L’ambizione certamente non gli manca, ma partita dopo partita sembra sempre più a suo agio in campo — e ha tutto quello che serve per poter diventare quello che si prefigge di essere.