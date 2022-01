Il n°7 di Brooklyn, infortunato dallo scorso 15 gennaio al ginocchio e fuori ancora per diverse settimane, probabilmente non scenderà in campo nella partita delle stelle - per la quale potrebbe essere indicato anche come capitano. Il modo migliore per preservare la condizione di salute e non affrettare i tempi in vista dei playoff

Manca ancora l’ufficialità della sua presenza, ma vista la quantità di voti espressi per lui (e la qualità del gioco messa in mostra nei primi tre mesi di regular season), Kevin Durant sarà certamente uno dei giocatori della Eastern Conference selezionati per prendere parte alla partita delle stelle del prossimo 20 febbraio a Cleveland. La fase di riabilitazione al ginocchio è ancora nel vivo e a Brooklyn non vogliono certo rischiare accelerazioni e ulteriori problemi in vista dei playoff “soltanto” per giocare una partita sì importante - ma non decisiva - come quella dell’All-Star Game. Per questo motivo KD potrebbe probabilmente annunciare che non sarà in campo e dunque eventualmente dovrà declinare al suo ruolo di capitano - all’ultimo aggiornamento dei voti era in lizza in un serrato testa a testa con Giannis Antetokounmpo. Un volto importante che verrà meno, ma che non toglie certo blasone e attenzione a uno degli eventi più attesi dell’intera stagione NBA, da seguire dal 18 al 20 febbraio in esclusiva su Sky Sport NBA.