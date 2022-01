Westbrook firma la sua miglior prestazione in maglia Lakers, ma i suoi 35 punti non bastano per rimontare a Charlotte senza James e Davis. Sesta vittoria in fila per Atlanta che batte Boston (14 punti per Gallinari), mentre sono 9 quelle di Phoenix guidata dalla tripla doppia di Paul. Prestazioni mostruose per Antetokounmpo (38 contro New York), Jokic (29+13+10 con New Orleans) e Morant (30+10+10 su Utah). Miami resiste alla rimonta dei Clippers, Sabonis guida Indiana. Vittorie per San Antonio, Orlando e Portland