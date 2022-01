Appuntamento da non perdere con il basket NBA sui canali Sky Sport: gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari e Trae Young - in risalita dopo mesi difficili - ospitano i Los Angeles Lakers impegnati in un complicato giro di trasferte a Est costellato finora da sconfitte. Un match in programma domani alle 19 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su skysport.it Condividi

Come trascorrere una fredda domenica di fine gennaio senza calcio in TV? In soccorso non solo degli appassionati di pallacanestro, ma di sport in generale, arriva la NBA che propone nel tardo pomeriggio a partire dalla 19 un appuntamento imperdibile con la sfida tra Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers - una sfida da seguire su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna e in streaming eccezionalmente aperto a tutti anche sul sito di Sky Sport. Un’occasione diventata ormai una piacevole abitudine nel corso della ultime stagioni, quando il grande basket USA viene a far visita sul nostro sito in alcune speciali occasioni: vedere all’opera sul parquet in contemporanea LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook da una parte, con Trae Young e il nostro Danilo Gallinari dall’altra è una di quelle decisamente da non perdere.

Come arrivano Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers alla sfida vedi anche Tutte le partite NBA su Sky: la programmazione Momento di forma opposto per le due squadre che scenderanno in campo nella sfida in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul sito di Sky Sport. Atlanta infatti, dopo un pessimo avvio di regular season - ben al di sotto delle aspettative di una stagione in cui si puntava davvero in alto - sta lentamente risalendo la china e ha conquistato sei successi in fila nelle ultime gare; agganciando con il record di 23-25 gli Washington Wizards al 10° posto a Est (ultimo piazzamento utile per accedere al play-in e giocarsi le proprie carte per accedere ai playoff). Riflettori puntati anche su Danilo Gallinari, in ripresa in queste ultime settimane in uscita dalla panchina e diventato ormai il giocatore più produttivo per Atlanta a gara in corso: i suoi canestri e i suoi punti serviranno anche contro i Lakers, in difficoltà a livello di risultati e a caccia di un colpo di coda per rilanciare la stagione.