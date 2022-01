Steph&Klay battono i Nets, Miami ko dopo 3 OT

6/16

Se la partita è rimasta in bilico fino all’ultimo è per merito di Tyrese Haliburton, e chissà che la sua prestazione da 38 punti non possa sbloccare la trattativa per Ben Simmons — anche se pare che i Kings non intendano privarsi a breve del loro giovane sophomore, al suo massimo in carriera. Per Sacramento si tratta della sesta sconfitta in fila e l’undicesima consecutiva in trasferta, trovando 16 punti da Barnes (altro giocatore sul mercato) in una serata in cui hanno dovuto fare a meno di De’Aaron Fox per un infortunio alla caviglia

VIDEO | GUARDA I 38 PUNTI DI TYRESE HALIBURTON