Se vi siete dimenticati che Goran Dragic è ancora un giocatore NBA siete scusati: lo sloveno ha disputato solamente cinque partite con i Toronto Raptors e non scende in campo dallo scorso 13 novembre, mentre già dal 28 novembre i canadesi hanno annunciato che non avrebbe più fatto parte della squadra “per motivi personali”. Dragic è quindi sparito dai radar — è stato visto pochi giorni fa a bordocampo a Miami — in attesa di essere ceduto, uno scambio che potrebbe (anzi, dovrebbe) concretizzarsi nei prossimi dieci giorni. Secondo quanto scritto dal Toronto Star, c’è “grande interesse in giro per la lega per il veterano, con una miriade di scambi strutturati in maniere differenti” e che “è quasi certo che verrà scambiato prima della deadline del 10 febbraio”. Il 35enne e il suo accordo in scadenza da 19.4 milioni potrebbe tornare comodo a molte squadre per dare una spinta decisiva dalla panchina in vista dei playoff (o del play-in): i Dallas Mavericks del connazionale Luka Doncic sono sulle sue tracce ormai da tempo immemore, sperando però in un buyout piuttosto che dover cedere degli asset per ottenerlo. Bisognerà vedere se qualche altra squadra avrà intenzione di mettere sul piatto contratti indesiderati e sceltel al Draft (presumibilmente al secondo giro) per aggiungerlo al roster.