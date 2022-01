Uno dei segreti degli Atlanta Hawks, risaliti fino alla zona play-in dopo un complicatissimo inizio di stagione, sta anche nell’impatto dalla panchina di Onyeka Okongwu. Dopo aver fatto i conti con numerosi problemi di infortuni, la sesta scelta assoluta del Draft 2020 sta trovando sempre più spazio nella rotazione di coach Nate McMillan, diventando un punto fermo della squadra in uscita dalla panchina e partendo titolare cinque volte nelle gare in cui è mancato Clint Capela. Un giocatore che potrebbe finire per sostituire nei prossimi anni, specie se continuerà a lavorare sui lampi di talento visti nelle ultime partite, come dimostrato anche dai 16 punti realizzati contro i Los Angeles Lakers. E di sicuro non gli manca la personalità: l’ex compagno dei fratelli Ball al tempo del liceo ha scomodato per se stesso paragoni impegnativi in un’intervista con Hoops Hype, citando i nomi di Bam Adebayo e Draymond Green. "Con il tempo, posso diventare un giocatore alla Bam Adebayo, capace di fare tutto quello che fa lui e anche di tirare dalla media distanza. Un altro giocatore a cui posso aspirare è poi Draymond Green. Non è particolarmente alto, ma gioca spesso da 5. È un super difensore e gioca tanti passaggi consegnati. Il mio futuro è quello di essere un’ancora difensiva". Dopo aver già favorevolmente impressionato negli scorsi playoff contro Giannis Antetokounmpo, gli Hawks potrebbero avere già in casa il centro del futuro.