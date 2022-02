Patty Mills ha avuto da subito un grande impatto a Brooklyn, sopperendo spesso con i suoi punti alle assenze delle stelle della squadra, da Kyrie Irving a Kevin Durant. L'australiano è presto diventato un beniamino dei tifosi dei Nets, per la sua efficienza in campo e il suo impegno costante. In estate però avrebbe potuto finire da tutt'altra parte, secondo quello che riporta Anthony Slater di The Athletic. L'ex Spurs è infatti da sempre molto apprezzato dal coach degli Warriors Steve Kerr, che durante la free agency avrebbe voluto portarlo nella baia. "E' proprio il nostro tipo di giocatore - ha detto Kerr - sono un suo grande fan. E' un grande giocatore, un leader". Mills ha però deciso di cambiare Conference dopo aver passato tutto la sua carriera a Ovest con Portland (due anni) e San Antonio (10 anni), per cercare di vincere un secondo anello a Brooklyn, sotto la guida di Steve Nash. Bisognerà aspettare i playoff per scoprire se la sua scelta sarà stata vincente, anche se per ora la stagione di Golden State è di certo stata superiore a quella dei Nets. Da un punto di vista personale l'australiano sta però giocando forse il miglior basket della sua carriera, viaggiando a 13.9 punti di media (il massimo da quando è sbarcato nella lega nel 2009), tirando con il 42.7% dall'arco in 31 minuti sul parquet. Quando Durant tornerà dall'infortunio - dopo il rientro (almeno in trasferta) di Irving - il suo spazio e i suoi tiri caleranno, ma la sua speranza è che crescano le possibilità di vittoria di Brooklyn, per bissare il titolo vinto nel 2014 con San Antonio.