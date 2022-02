LeBron James via dai Lakers è solo una suggestione? Secondo Charles Oakley no, visto che una delle pochissime cose rimaste a LeBron James per rendere ancora più indimenticabile una carriera senza eguali è l’opportunità di vincere un altro titolo NBA e raggiungere Kobe Bryant a quota cinque. Per farlo i Lakers si sono rivelati la squadra sbagliata finora e per questo potrebbe arrivare a voltare le spalle ai gialloviola per provare a prendersi l’ultimo anello prima del ritiro: “Lo sappiamo tutti che la più grande motivazione che lo spinge a non lasciare il mondo della pallacanestro è l’opportunità di vincere un altro titolo. È il tipo di persona che può tranquillamente lasciare i Lakers per provarci: non so se per tornare a Cleveland o per cercare un altro gruppo vincente a cui accasarsi. Ha mollato due volte la sua squadra in carriera, può farlo una terza”. In realtà i cambi di squadra di LeBron sono stati quattro e - visto il peso del giocatore - sempre decisivi rispetto alle sorti da titolo e alla competitività delle franchigie che si è lasciato alle spalle. C’è chi dice in realtà che pur di giocare con suo figlio Bronny sarebbe disposto a cambiare squadra, altri invece che lo immaginano già in gialloviola al fianco del padre: la realtà al momento è che LeBron è il simbolo dei Lakers e non ha alcuna intenzione di lasciarli. Il resto, per ora, non conta.