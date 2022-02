Harden da soli 4 punti: la stampa lo massacra

Era dalla stagione 2010-11, quando James Harden usciva ancora dalla panchina per gli Oklahoma City Thunder, che il Barba non chiudeva una partita con appena 4 punti a referto. Lo ha fatto questa notte a Sacramento in una delle più brutte sconfitte — forse la più brutta in assoluto — della stagione dei Brooklyn Nets, reduci da sei ko consecutivi in questo difficilissimo scorcio di stagione. Harden è stato semplicemente orribile contro un avversario nettamente inferiore come i Kings, privi di De’Aaron Fox e reduci loro stessi da sette sconfitte in fila. L’MVP del 2018 ha chiuso con 2/11 al tiro, 0/5 da tre e zero viaggi in lunetta in 37 minuti di gioco: non era mai successo nella sua carriera che non tirasse neanche un libero nelle partite in cui è stato in campo più di 33 minuti, e i casi in cui è successo giocando più di 30 minuti si contano letteralmente sulle dita di una mano visto che sono cinque (nel 2010, 2012, 2016, 2019 e 2021, playoff inclusi). Bisogna però concedergli le attenuanti generiche di una condizione fisica non ottimale: Harden aveva saltato la partita interna contro Denver per un problema al bicipite femorale e quella con Golden State per un infortunio alla mano, stringendo i denti per esserci contro Phoenix (22 punti e 10 assist pur con 6/19 al tiro) ma crollando nel back-to-back a Sacramento, in cui i Nets sono stati raggiunti e battuti nel quarto periodo, con Harden spesso raddoppiato dalla difesa dei padroni di casa.