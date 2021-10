Le voci sono conosciute: Alessandro Mamoli e Matteo Soragna sono spesso in coppia assieme ai microfoni di Sky Sport per le telecronache delle partite NBA. Ora il sodalizio si allarga anche al mondo dei podcast con "Area 52", il nuovo appuntamento settimanale - disponibile ogni weekend - per discutere di quei temi ispirati dall'attualità del campionato di basket più bello del mondo visiblie ogni giorno sui canali di Sky Sport. E il primo appuntamento di "Area 52" è subito di grandissimo interesse, visto il tema in oggetto: la famosa lista dei 75 (+1) giocatori annunciata dalla NBA per onorare i migliori giocatori dei primi 75 anni di storia della lega. Lo spunto proposto dall'attualità è - e sarà, nel corso di tutta la stagione di "Area 52" - solo un pretesto per poter allargare il discorso a 360 gradi: i temi più caldi offerti dalle trenta squadre, i personaggi più chiacchierati, quelli più divisivi, le tendenze che emergono da un campionato che - da ottobre a giugno - non smette mai di offrire argomenti di cui parlare. A volte Alessandro Mamoli e Soragna lo faranno dialogando tra loro, altre invitando all'interno di "Area 52" anche ospiti diversi, dalla redazione stessa di Sky Sport, dal mondo del basket e magari anche al di fuori di questo. Un appuntamento in più, ogni weekend con cadenza settimanale, per chi di NBA non ne ha mai abbastanza, un modo in più per seguire ancora più da vicino, con tutte le informazioni possibili, una delle esclusive targate Sky Sport. Accompagnando una lunga stagione che solo a metà giugno incoronerà la nuova squadra campione NBA.