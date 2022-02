Due soli posti di differenza in classifica a Ovest al momento, ma ambizioni enormemente diverse per Clippers e Blazers - come dimostra la direzione che le due franchigie hanno voluto dare alle loro stagioni con la trade conclusa nelle scorse ore. Nonostante coach Lue e il suo staff siano venuti a conoscenza del fatto che Kawhi Leonard non tornerà in campo in questa stagione causa infortunio (la speranza di un recupero per aprile aveva sempre covato sotto la cenere), la squadra di Los Angeles non ha esitato nel compiere una mossa aggressiva e coraggiosa, aggiungendo al roster Robert Covington e Norman Powell - giocatori funzionali nel presente e anche in futuro. Spendere più soldi di tassa di lusso già in questa stagione non è un problema (avere un proprietario come Steve Ballmer aiuta), basta mantenere intatta l’intenzione di vincere - consapevoli del fatto che con questi innesti nel 2022-23, infortuni permettendo, la squadra sarà ancora più competitiva con il rientro degli All-Star. Analizziamo dunque le conseguenze e le implicazioni per entrambe le franchigie.