Svolta improvvisa e clamorosa nelle trattaive tra Nets e Sixers: stando a quanto riportato da Shams Charania il Barba potrebbe lasciare Brooklyn già nei prossimi giorni in cambio di Ben Simmons e di un pacchetto di giocatori da definire - in cui potrebbero rientrare Seth Curry, Tyrese Maxey o Matisse Thybulle. Uno scenario in divenire che potrebbero rivoluzionare la corsa al titolo NBA

Il GM dei Sixers Daryl Morey, a caccia di James Harden da mesi , potrebbe non dover rimandare l’arrivo del Barba a Philadelphia a giugno, ma aggiungerlo al roster della squadra della Pennsylvania già nei prossimi giorni. Prima del 10 febbraio e della deadline di mercato, per l’esattezza: stando a quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, sono in corso tra Nets e Sixers incontri e confronti che andranno avanti anche nelle prossime ore per portare a termine sin da subito una trade che porterebbe Ben Simmons a Brooklyn in cambio di Harden. Oltre all’ex All-Star australiano potrebbero essere inseriti nella trattativa anche alcuni giocatori funzionali al progetto Sixers come Seth Curry, Tyrese Maxey (che secondo altri osservatori di mercato resta incedibile) o Matisse Thybulle. Viste le difficoltà di risultati dell’ultimo periodo per Brooklyn, l’idea è quella che - mettendo insieme il giusto pacchetto di scelte - i Nets possano rilanciare così le loro ambizioni di vittoria del titolo NBA il prossimo giugno.

Harden è rimasto fuori nel match perso contro Utah a causa di un fastidio al ginocchio e reduce da una pessima prestazione contro Sacramento che aveva scatenato contro di lui anche le dure opinioni della stampa newyorchese (mai gentile con nessuno). Il progetto Big-3 insomma, a cui a Brooklyn hanno dato il via nel gennaio 2021 e che - causa infortuni - non è mai stata definitivamente compiuto, potrebbe già volgere al termine, con sole 16 partite in cui Harden-Irving-Durant hanno condiviso il parquet (il record dei Nets in quelle sfide è 13-3). Alla base della possibile cessione pare esserci anche una richiesta “tecnica” da parte di Steve Nash: con Harden o senza di lui sul parquet, le sue scelte e l’impostazione di squadra cambiano profondamente e adattarsi di continuo a un All-Star in fase calante diventa complicato. Ben Simmons e altri giovani talenti potrebbero essere il supporto necessario - prima di tutto in difesa - per provare a rimettere in carreggiata una squadra al momento in difficoltà.