Il principale obiettivo di LeBron James è quello di aggiungere altri anelli ai quattro già conquistati in carriera. Ma il Re - scrivono negli USA - avrebbe anche un altro sogno nel cassetto, così forte da poter orientare le sue scelte future. LeBron vorrebbe infatti giocare nella NBA in squadra con il suo figlio maggiore, Bronny. Al momento il ragazzo, 17 anni, gioca all'high school di Sierra Canyon a Los Angeles, ed è considerato un ottimo prospetto. Nell'estate 2023, quando scadrà anche il contratto di James con i Lakers, Bronny potrebbe rendersi eleggibile al draft. A quel punto - riporta tra gli altri Chris Sheridan - LeBron sarebbe pronto a seguire il figlio in qualsiasi squadra venisse selezionato. Per ora si tratta solo di un'ipotesi, anche perché non è scontato che Bronny abbia tutte le carte in regola per arrivare in NBA, e LeBron da qui al 2023 potrebbe anche firmare un nuovo contratto. La volontà del Re di giocare con suo figlio se ce ne sarà la possibilità è data però per certa. Su questa prospettiva ha scherzando anche un ex compagno di James ai Lakers, Kyle Kuzma. Su Twitter Kuz ha ripreso la notizia, scrivendo che Sam Presti (GM di Okc, famoso per collezzionare scelte al darft) sarebbe pronto a fare di tutto per assicurarsi Bronny (e di conseguenza LeBron). "Presti pronto a vendersi la fattoria", ha scritto.