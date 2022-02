I Cleveland Cavaliers ci provano sul serio, prendendo Caris LeVert dagli Indiana Pacers in cambio del contratto in scadenza di Ricky Rubio, la prima scelta del Draft 2022 (protetta lottery) e due seconde scelte al Draft, secondo quanto scritto da ESPN. Cleveland aggiunge così una guardia da 20 punti a partita da affiancare a Darius Garland, ma anche per affrontare con più calma il futuro di Collin Sexton

Si accende all'improvviso il mercato dei Cleveland Cavaliers . Dopo aver dovuto fare i conti con gli infortuni pesanti di Collin Sexton e Ricky Rubio nel corso della stagione, la squadra-sorpresa della Eastern Conference ha deciso di andare all-in e aggiungere talento al gruppo nelle mani di coach JB Bickerstaff in vista dei playoff. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN e confermato dall'allenatore Rick Carlisle, i Cavs hanno preso Caris LeVert dagli Indiana Pacers insieme a una seconda scelta al Draft 2022 (dai Miami Heat) in cambio del contratto in scadenza di Ricky Rubio, della prima scelta al Draft 2022 (protetta lottery) e due seconde scelte al Draft , una del 2022 da Houston e una del 2027 da Utah.

L'analisi dello scambio

Cleveland ottiene così il giocatore che cercava per caratteristiche ed età, affiancandolo a Darius Garland al quale potrà togliere un po' delle tantissime responsabilità offensive finite sulle sue spalle dopo gli infortuni di Sexton e Rubio. LeVert - che ritrova l'ex compagno di squadra Jarrett Allen, insieme al quale era stato scambiato un anno fa nella trade Harden - ha punti nelle mani e capacità di gestire un attacco quando chiamato in causa, e nelle sue due esperienze ai playoff nel 2019 e nel 2020 ha dato anche l'impressione di saper alzare il livello quando serviva, firmando anche 35 punti in una sfida contro Toronto. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma può essere esteso già a partire da questa estate, eventualità che renderebbe ancora più sacrificabile l'infortunato Sexton, che sarà restricted free agent a partire dall'1 luglio.

Indiana invece comincia la sua opera di "smantellamento" della squadra cominciando dal giocatore più facile da cedere, sia per il poco "attaccamento" nei confronti della franchigia che per la richieste più basse dei Pacers. Non sono riusciti a ottenere le due prime scelte al Draft che cercavano, ma quella di Cleveland comunque sarà attorno alla 20 (attualmente è la 23^) e la seconda di Houston sarà nelle primissime posizioni del secondo giro, permettendo di trovare un talento "da primo" ma senza legarsi con un contratto garantito. Il contratto di Rubio, infine, permette di abbassare un monte salari che comunque potrebbe essere sconvolto nei prossimi giorni dalle possibili partenze di pezzi da 90 come Myles Turner e Domantas Sabonis.