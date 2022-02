NBA Sundays: Denver-Brooklyn LIVE su Sky

I Denver Nuggets dell’MVP in carica Nikola Jokic sono alle prese con le ultime sfide prima di una meritata (e purtroppo breve) pausa a cavallo del weekend dell’All-Star Game - salvifica per un gruppo che è andato ben oltre le aspettative finora, rimaneggiato negli uomini e costretto ad aggrapparsi sempre e soltanto al talento serbo . Jokic è riuscito a confermare il livello dello scorso anno per continuità e qualità della sue prestazioni ed è sempre uno spettacolo unico poterlo vedere all’opera: per questo l’appuntamento da non perdere è su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Dopo la sconfitta interna inattesa contro New Orleans, i Nuggets sono pronti a vendere cara la pelle per evitare di essere risucchiati nella zona play-in a Ovest , piena di squadre di assoluto livello come Clippers e Lakers, oltre a T’Wolves e Blazers.

Stessa posizione in classifica e in parte stessi problemi per i Brooklyn Nets - orfani da qualche settimana dell’infortunato Kevin Durant e per questo precipitati in basso dopo essere stati a lungo in vetta a Est. Non solo: al ritorno sul parquet almeno in trasferta di Kyrie Irving hanno fatto seguito le voci sulle trattative di mercato tra Nets e Sixers che potrebbe portare all’addio di James Harden già nei prossimi giorni. Una situazione che però è stata smentita nel pre-partita da coach Steve Nash, che ha detto chiaramente "Non scambiamo Harden" nel commentare le voci di mercato, confermando poi che per i ben noti problemi al bicipite femorale il Barba non sarà della partita (così come Nic Claxton). La sfida con Denver servirà per capire come Brooklyn riuscirà a gestire questi giorni complicati: una partita insomma che non si può perdere, anche perché i newyorkesi - reduci da sette sconfitte in fila - non possono permettersi ulteriori passi falsi.