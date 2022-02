Super Embiid batte DeRozan, vincono Mavs e Bucks

Joel Embiid (40 punti e 10 rimbalzi) è scatenato contro i Bulls - 10-0 il record in carriera contro Chicago - e condanna al ko DeMar DeRozan nonostante i 45 punti segnati. Tripla doppia di Doncic e Dallas supera Atlanta, Milwaukee spazza via i Clippers, Cleveland batte Indiana e avvicina la vetta a Est. Boston vince anche contro Orlando e fa 5 in fila, New Orleans si sbarazza di Houston torna definitivamente in corsa per il play-in. La tripla doppia di Jokic condanna Brooklyn all’ottavo ok in fila