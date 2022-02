Per Bradley Beal si chiude una stagione e se ne apre un’altra. Dopo aver saltato le ultime quattro partite per un infortunio al polso sinistro, dopo essersi consultato con uno specialista a New York ha deciso di operarsi per riparare il legamento scafolunare infortunato nella partita dello scorso 30 dicembre contro Memphis, mettendo fine alla sua stagione in campo. Se ne apre però un’altra, per certi versi ancora più importante: quella del suo futuro. Beal infatti potrà diventare free agent al termine della stagione, rinunciando all’opzione da 36.4 milioni in suo favore per il prossimo anno e presentarsi sul mercato dei free agent. Oppure potrebbe declinare l’opzione per rifirmare di nuovo con Washington, arrivando a guadagnare fino a 245 milioni di dollari nei prossimi cinque anni — più di quanto possa offrire qualsiasi squadra. Washington però, dopo un inizio da 10-3, è completamente crollata ed è ora fuori dalla zona play-in, incamminandosi (specie dopo l’infortunio di Beal) verso l’ennesima stagione perdente della sua storia. E Beal è stato chiaro nel suo intento di voler provare a vincere in quelli che rappresentano gli anni migliori della sua carriera.